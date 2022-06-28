Відновлення Чернігівської ТЕЦ оцінили у 800 мільйонів (оновлено)

На відновлення Чернігівської ТЕЦ, за оцінками експертів, потрібно близько 803 млн грн.

Про це повідомив заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко, передає пресслужба міськради.

"На сьогодні вирішується питання по Кабміну виділення перших 100 млн грн для того, щоб ми пройшли опалювальний період. У п'ятницю, доповіли, що Кабінет міністрів проголосував за виділення цих грошей на відновлення трансформатора, повністю електричної частини для того, щоб можна було працювати і над виробництвом електроенергії і теплової енергії", – зазначив він.

Крім того, за словами Геращенка, тривають роботи з перевірки внутрішньобудинкових мереж у всіх 598 багатоповерхівках, які обслуговує Чернігівська ТЕЦ. Унаслідок вимушеної зупинки підприємства тепло перестало надходити у домівки ще у березні, що могло стати причиною розмерзання систем і ці несправності, у випадку їх виявлення, треба усунути. Наразі цим займаються ЖЕКи та тепловики.

Він уточнив, до компанія "ТехНова" Анатолія Шкрібляка не ремонтуватиме ТЕЦ, яку вона орендує, натомість вона звернулася до міської ради з заявою про розірвання договору оренди.

"Зважаючи, що є значні пошкодження, акціонер фірми "ТехНова" звернувся до міської ради на предмет розірвання договору оренди. Створена була комісія, відповідно до "Закону про оренду комунального майна", яка на сьогоднішній день працює. Перший етап – інвентаризація основних засобів, а потім – незалежна оцінка і незалежний державний аудит. Також ми виносимо на найближчу сесію питання створення комунального підприємства і 1-го жовтня воно має запрацювати", – розповів Геращенко.

Він додав, що заборгованість, кредиторська і дебіторська, яка є зараз у ТЕЦ, також буде предметом державного аудиту, після здійснення якого буде прийматися рішення хто її сплачуватиме.

Чиновник також уточнив, що внаслідок відсутності вугілля на ТЕЦ і неможливості його постачання на підприємство через воєнні дії на території України, теплогенеруюче підприємство цього сезону працюватиме, використовуючи природній газ.

Зазначається, що російські військові обстрілювали Чернігівську ТЕЦ з перших днів широкомасштабного вторгнення на територію України, починаючи з 28 лютого. Потужності цього майнового комплексу систематично піддавалися мінометним та ракетним обстрілам. Внаслідок чого зруйновано головний трансформатор, який забезпечує подачу електроенергії у місто, пошкоджено обладнання для подачі вугілля, обладнання хімічного та турбінного цехів, відділу зв'язку та диспетчеризації, котельного і цеху теплових та підземних комунікацій.

Внаслідок відсутності вугілля на ТЕЦ і неможливості його постачання на підприємство через воєнні дії на території України, теплогенеруюче підприємство цього сезону працюватиме, використовуючи природній газ.