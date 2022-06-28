Французький виробник шин Michelin йде з Росії

Один з найбільших світових виробників автомобільних шин – французька Michelin Group – оголосила про намір передати свій бізнес у РФ місцевому менеджменту до кінця року.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Після припинення виробничої діяльності в Росії 15 березня Michelin підтверджує, що технічно неможливо відновити виробництво, зокрема через проблеми з поставками, в умовах загальної невизначеності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це компанія змушена запланувати передачу всіх своїх операцій у Росії до кінця 2022 року і розглядає можливість передачі контролю над своїми адміністративними, збутовими та промисловими операціями місцевому керівництву.

Нова організація працюватиме через незалежну структуру від Michelin, додали в компанії.



У Michelin Russia працює близько 1000 людей, у тому числі 750 на заводі в Давидово, розташованому приблизно в 100 кілометрах від Москви. Об’єкт має щорічну виробничу потужність від 1,5 до 2 мільйонів шин, здебільшого для легкових автомобілів.

Продажі Michelin в країні становлять 2% від загального обсягу продажів Групи і 1% від світового виробництва автомобільних шин.

Як повідомлялося, у березні французька Michelin Group оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.