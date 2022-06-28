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Французький виробник шин Michelin йде з Росії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

michelin

Один з найбільших світових виробників автомобільних шин – французька Michelin Group – оголосила про намір передати свій бізнес у РФ місцевому менеджменту до кінця року.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Після припинення виробничої діяльності в Росії 15 березня Michelin підтверджує, що технічно неможливо відновити виробництво, зокрема через проблеми з поставками, в умовах загальної невизначеності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це компанія змушена запланувати передачу всіх своїх операцій у Росії до кінця 2022 року і розглядає можливість передачі контролю над своїми адміністративними, збутовими та промисловими операціями місцевому керівництву.

Нова організація працюватиме через незалежну структуру від Michelin, додали в компанії.

У Michelin Russia працює близько 1000 людей, у тому числі 750 на заводі в Давидово, розташованому приблизно в 100 кілометрах від Москви. Об’єкт має щорічну виробничу потужність від 1,5 до 2 мільйонів шин, здебільшого для легкових автомобілів.

Продажі Michelin в країні становлять 2% від загального обсягу продажів Групи і 1% від світового виробництва автомобільних шин.

Як повідомлялося, у березні французька Michelin Group оголосила про припинення своєї діяльності в Росії.

Автор: Юлiя Недашківська
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Будет то же самое, что и с McDonald's, - его заменят местными котлетами.
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28.06.2022 14:17 Відповісти
 
 