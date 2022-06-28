Фінський виробник ліфтів та ескалаторів йде з РФ

Фінська корпорація KONE – світовий лідер у галузі виробництва ліфтів та ескалаторів – ухвалила рішення про передачу свого російського підрозділу його топменеджерам, а також про подальше припинення діяльності KONE у РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.



"Угода купівлі-продажу акцій з місцевим керівництвом підлягає затвердженню відповідними регулюючими органами в Росії і очікується, що вона буде закрита упродовж четвертого кварталу 2022 року. Вартість запланованої операції не розголошується", – наголосили в компанії.



Зазначається, що після закриття угоди бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом. Водночас у межах пропозицій KONE погодилася постачати запчастини до Росії на перехідний період до трьох місяців після закриття.

"Після того, як угоду буде закрито, корпорація та бренд KONE покинуть російський ринок...Відновлення поставок ліфтів та ескалаторів KONE до Росії не планується", – додали в російському офсі компанії.

У KONE нагадали, що з початку року суттєво скоротили ділову активність в РФ, тимчасово припинивши поставки та не підписуючи нові контрактичерез військові дії Росії проти України.

На долю Росії припадає менше 1% світових продажів KONE, і на даний момент у компанії працює приблизно 650 людей у Росії, обслуговуючи приблизно 1500 клієнтів.