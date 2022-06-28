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Уряд виплатив переселенцям понад 17 мільярдів допомоги на проживання

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деньги

Уряд виплатив близько 17,2 млрд грн допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Виплати отримали маже 2,3 млн людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, за словами міністерки Марини Лазебної, Мінсоцполітики 28 червня спрямувало наступний транш обсягом майже 6,2 млрд грн на виплату допомоги на проживання.

Відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень; для інших осіб – 2 000 гривень.

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Також допомога виплачується ВПО, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат або подали документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження нерухомості внаслідок бойових дій.

Автор: Юлiя Недашківська
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а ведь было бы лучше отдавать эти деньги в оружие и в армию. Но ведь дороги только грунтовые были
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28.06.2022 12:52 Відповісти
Коли люди їдуть від боїв зрозуміло. Коли українці втікають з окупованих територій є неправильно, хто може триматись тримайтесь як тримались ми - інакше у ваші домівки вселять кацапив. Саботаж, наліпки, пробити колесо, навіть надписи на парканах. Все що можете. Тільки маскуйте обличчя, не тримайте ті тряпки в яких маскувались вдома.
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28.06.2022 14:58 Відповісти
 
 