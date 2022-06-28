"Укрпошта" відкрила онлайн-магазин на Amazon

З 28 червня запрацював офіційний онлайн-магазин "Укрпошти" на Amazon.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже другий онлайн-магазин поштового оператора на міжнародних маркетплейсах, який "Укрпошта" запускає, щоб спростити придбання українських марок для покупців з усього світу.

У новому онлайн-магазині можна придбати набір з марок, конверту та листівки "Русскій воєнний корабль…Всьо!", а також брендований мерч: світшот, футболку чи кепку. Також буде доступна для замовлення в наборі нова марка "Українська мрія", яка виходить у світ саме 28 червня до Дня Конституції України.

Розробкою магазину і виводом бренду "Укрпошта" на Amazon займалася команда агенції Disqover Agency.

"Відтепер продукція "Укрпошти" доступна для офіційного замовлення на найбільшому маркетплейсі світу Amazon, щоб покупці з усіх країн могли придбати марки "Укрпошти", популярність яких зростає. Поки для замовлення доступні дві марки та брендована продукція, але ми плануємо з часом розширювати асортимент", – прокоментував генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

В "Укрпошті" наголосили, що онлайн-покупки на маркетплейсі передбачають благодійну складову – 5$ із кожного замовлення з маркою "Русскій воєнний корабль…Всьо!" компанія перерахує на рахунок благодійного фонду KSE Foundation.

Усі зібрані кошти будуть спрямовані на три напрямки: допомога школам і дитячим садочкам, організація логістики гуманітарних вантажів, гуманітарна допомога.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" також запустила офіційний онлайн-магазин на eBay.