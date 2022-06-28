Канада запровадила нові санкції проти оборонного сектору Росії та Білорусі

Прем’єр-міністр Канадаи Джастін Трюдо оголосив про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба очільника уряду Канади.

Зокрема, під санкції потрапили шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії, 15 громадян України, що підтримують російську окупацію, а також 13 урядовців, двоє представників силового сектору і дві компанії з Білорусі.

Трюдо також оголосив про намір Канади ввести санкції проти спонсорованих РФ агентів дезінформації та пропаганди.

Крім того, Канада вживе "додаткові та негайні заходи" для заборони експорту в Росію певних передових технологій, що можуть посилити російський оборонний сектор – зокрема квантових комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення й матеріалів.

Канада також заборонила експорт передових технологій і товарів, які можуть бути використані у виробництві зброї, до Білорусі, а також торгівлю товарами розкоші між Канадою та Білоруссю.

Крім того, влада Канади нагадує у заяві, що спільно зі США, Великобританією та Японією у відповідь на продовження військової агресії Росії проти України вирішила запровадити заборону на імпорт деяких товарів із російського золота.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб з РФ, України та Білорусі.