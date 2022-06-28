Moody's підтвердило дефолт РФ за зовнішнім боргом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило, що РФ зазнала дефолту за зовнішнім боргом через нездатність здійснювати відсоткові платежі, спричинену західними санкціями, які запровадили у відповідь на агресію в Україні.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що пропущений Росією платіж 27 червня "являє собою дефолт", і такі дефолти "ймовірні й надалі".

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерела, повідомило раніше, що деякі тайванські власники російських облігацій не отримали відсоткові платежі навіть після закінчення крайнього терміну (у неділю), що вказує на дефолт.

Натомість російський уряд звинувачує економічні санкції у створенні "штучних бар’єрів", які заважають йому здійснювати платежі, незважаючи на наявність ресурсів.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 27 червня, у Росії вперше з 1918 року стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті. Наприкінці 26 червня закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі $100 млн до 27 травня, що вважається дефолтом в разі невиплати.

Водночас Bloomberg підкреслює, що дефолт поки що має символічний характер і мало що означає для росіян.