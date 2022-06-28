Виробник Bayraktar безкоштовно передасть ЗСУ три безпілотники, на які українці зібрали 600 мільйонів

Турецький виробник безпілотних літальних апаратів (БПЛА) компанія Baykar заявив, що безкоштовно передасть українським військовим три безпілотники Bayraktar TB2, на які раніше в Україні був оголошений збір коштів.

Про це компанія повідомила у Twitter.

"Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі та великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів", – йдеться у повідомленні.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Як повідомлялося, 22 червня українським телеведучий та волонтер Сергій Притула разом з українським блогером Ігорем Лаченковим оголосили всенародний збір коштів на купівлю трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ.

Зрештою, вже 24 червня стало відомо, що лише за три дні українці через пожертви зібрали 600 млн грн, які б вистачило на придбання чотирьох безпілотників Bayraktar.