Нацкомісія з цінних паперів додала 7 інвестпроектів до переліку ненадійних

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проектів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.

Про це йдеться в повідомленні Комісії.

Зокрема, йдеться про AmberFX, BB TEAM PRO, ConcordInvest, Safe Invest, FBS, Barclay Stone LTD та Enterprise London Limited.

"Закликаємо громадян бути обачними та ретельно оцінювати ризики, перш ніж інвестувати свої кошти", – зазначила Комісія.

Повний список проєктів наразі включає 123 позиції.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ослабила запроваджені на початку повномасштабного вторгнення РФ обмеження та дозволила проводити операції з первинного розміщення цінних паперів, у тому числі інститутів спільного інвестування (ІСІ).