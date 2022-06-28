Кабмін відклав передачу повноважень Держспецзв'язку Мінцифри

Повноваження центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру будуть передані від Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Міністерству цифрової трансформації (Мінцифри) через шість місяців після завершення або скасування дії воєнного стану.

Про це йдеться у відповіній постанові Кабінету міністрів №718 від 24 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше постановою від 9 лютого цього року передбачалося, що ці повноваження перейдуть Мінцифри з 1 липня цього року.

"Це ще один вагомий крок на шляху до регулювання цієї сфери за європейськими стандартами та подальшої інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС", – зазначали раніше в Мінцифри.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон "Про електронні комунікації" у грудні 2020 року.

Законом весь цифровий зв'язок (включаючи телефонний, бездротовий та дротовий інтернет-доступ) віднесений до сфери електронних комунікацій.

Держава також визнає інтернет універсальною послугою і зобов'язується забезпечувати доступ до неї в тих регіонах, де самі оператори не змогли цього зробити.