Кабмін створив робочу групу щодо реформування системи оплати праці держслужбовців
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Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо реформування системи оплати праці державних службовців.
Згідно з постановою уряду №725 від 24 червня, головою робочої групи визначено міністра Кабінету міністрів, заступниками голови – заступник державного секретаря уряду та голова Державного агентства з питань державної служби, а до складу увійшли представники профільних міністерств, Офісу президента, Верховної Ради, інших центральних органів влади та міжнародних організацій, передає Інтерфакс-Україна.
Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
- сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань реформування системи оплати праці держслужбовців;
- визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань реформування системи оплати праці держслужбовців;
- підготовка пропозицій щодо подальшого реформування системи оплати праці держслужбовців;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань оплати праці держслужбовців.
Згідно з документом, міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
- проводить аналіз ефективності заходів та причин виникнення проблем у системі та підходах до оплати праці держслужбовців;
- вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;
- проводить моніторинг ефективності виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань із питань реформування системи оплати праці держслужбовців;
- готує рекомендації та надає методичну допомогу з реформування системи оплати праці держслужбовців;
- бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів;
- представляє Кабміну розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо реформування системи оплати праці держслужбовців.
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Сергей Арт
показати весь коментар27.06.2022 22:26 Відповісти Мені подобається 0
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