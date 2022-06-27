Кабмін створив робочу групу щодо реформування системи оплати праці держслужбовців

Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо реформування системи оплати праці державних службовців.

Згідно з постановою уряду №725 від 24 червня, головою робочої групи визначено міністра Кабінету міністрів, заступниками голови – заступник державного секретаря уряду та голова Державного агентства з питань державної служби, а до складу увійшли представники профільних міністерств, Офісу президента, Верховної Ради, інших центральних органів влади та міжнародних організацій, передає Інтерфакс-Україна.

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань реформування системи оплати праці держслужбовців;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань реформування системи оплати праці держслужбовців;

підготовка пропозицій щодо подальшого реформування системи оплати праці держслужбовців;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань оплати праці держслужбовців.

Згідно з документом, міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань: