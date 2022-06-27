Суд арештував майно російських корпорацій "Ростєх", "Татнєфть" та "РусАл" вартістю 4,5 мільярда

Суд наклав арешт на майно, яке належить російським корпораціям в Україні, на загальну суму понад 4,5 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, йдеться про корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям "Ростєх", "Татнєфть", "РусАл" та "Група ГМС", а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки.

"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", – зазначається у повідомленні.

Арешт накладено в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України).

Своєю чергою в пресцентрі СБУ додали, що вказані російські корпорації приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України.

"Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній. Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави", – йдеться у повідомленні Служби Безпеки.