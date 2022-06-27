Байден підписав указ про підвищення мит на російські товари

Президент США Джозеф Байден підписав указ про підвищення мит на імпорт російських товарів.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому і набуде чинності через 30 днів.

Мито торкнеться тих товарів з РФ, імпорт яких ще не заборонено до США, і складе до 35%.

Байден у своїй декларації з цього приводу нагадує, що 8 квітня він підписав Закон про призупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю, який передбачає скасування тарифних преференцій для товарів з РФ та Білорусі.

Крім того, 8 квітня президент США підписав Закон про припинення імпорту російської нафти (примітка 22 U.S.C. 8923), раніше також було заборонено ввезення до США таких російських нафтопродуктів, масел, зрідженого природного газу, вугілля та вугільної продукції, а також риби та морепродуктів, алкогольних напоїв та алмазів.

Як повідомлялося, в рамках позбавлення Росії статусу "найбільшого сприяння" США анонсували підвищення ставок мит на понад 570 груп російської продукції на суму приблизно $2,3 млрд.

Крім того, США вже завтра планують оголосити про нові санкції проти Росії.