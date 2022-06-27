Єврокомісія передасть Україні спорядження для захисту від хімічних та ядерних загроз на 11 мільйонів євро

Європейська Комісія передасть Україні зі своїх резервів на випадок надзвичайних ситуацій rescEU спорядження від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на 11,3 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні ЄК.

"Обладнання, надане ЄС, включає 300 тис. спеціалізованих захисних костюмів, 5,6 тис. літрів дезактивуючих речовин і 850 одиниць обладнання для операцій з дезактивації. Оскільки лікарні в Україні терміново потребують медичного обладнання, ЄС також дарує монітори пацієнтів, інфузійні насоси та апарати штучної вентиляції легень, а також захисне обладнання для медичного персоналу, як-от маски та халати. Загальною фінансовою вартістю 11,3 млн євро ця допомога буде доставлена ​​в Україну з аварійних запасів ЄС, які зберігаються в Румунії, Угорщині, Швеції, Німеччині, Греції та Данії", – сказано в повідомленні.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації знаходиться в постійному контакті з українською владою для надання подальшої допомоги на основі конкретних потреб, зазначених Україною.

Після активації Механізму цивільного захисту ЄС rescEU забезпечує додатковий рівень захисту та забезпечує швидшу та більш комплексну реакцію на катастрофи. Резерв rescEU на 100% фінансується ЄС, і Європейська комісія у тісній співпраці з країною, де знаходиться резерв, контролює їх функціонування. У надзвичайних випадках резерв rescEU надає допомогу всім державам-членам ЄС, державам-учасницям Механізму, а також може бути розгорнутий у сусідні з ЄС країни.

Щоб покращити готовність ЄС та реагувати на такі ризики для здоров’я населення, як хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні (ХБРЯ) загрози, Комісія створює стратегічні резерви потенціалу реагування через Механізм цивільного захисту ЄС. Сюди входять запаси, які включають як медичні, так і ХБРЯ медичні контрзаходи та обладнання.