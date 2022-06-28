Велика Британія надасть засоби для перевірки українського зерна, щоб запобігти його незаконному вивезенню Росією

Велика Британія виділить 1,5 млн фунтів стерлінгів на технологію ДНК-аналізу зерна, аби запобігти його незаконному вивезенню Росією з окупованих територій України.

Про це заявив британський міністр довкілля та продовольства Джордж Юстіс, передає Європейська правда.

"Видається, що Росія краде зерно зі сховищ (на окупованих територіях України, – ред.), і уряд Британії намагається зробити доступними власні технології перевірки походження зерна. Можна протестувати ДНК зерна, а в нас є зразки українського зерна", – пояснив Юстіс.

Він зазначив, що Велика Британія є світовим лідером у сфері перевірки походження сільськогосподарських культур шляхом тестування ДНК.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує виділити до 10 млн фунтів стерлінгів на відновлення української залізниці, щоб полегшити вивіз зерна з України.

Наголошується, що Великобританія веде переговори з урядом України про те, як "максимально збільшити пропускну спроможність залізниць та забезпечити рух як поїздів, так і зерна".