В МВС пояснили, як зняти з обліку знищене окупантами авто

Зняти з обліку втрачені на окупованих територіях або знижені внаслідок обстрілів транспортні засоби можливо через процедуру вибракування транспортного засобу, яку надають сервісні центри МВС.

Власники таких авто можуть замовити цю послугу безкоштовно у найближчому сервісному центрі, повідомляє пресслужба МВС.

В міністерстві констатують, що наразі чимало громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли унаслідок дій агресора авто було або пошкоджене, або втрачене.

"Знайти вихід із таких ситуацій допоможуть у сервісному центрі МВС. Отож, якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу", – йдеться у повідомленні.

Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів: