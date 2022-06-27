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В МВС пояснили, як зняти з обліку знищене окупантами авто

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто,буча,богачук

Зняти з обліку втрачені на окупованих територіях або знижені внаслідок обстрілів транспортні засоби можливо через процедуру вибракування транспортного засобу, яку надають сервісні центри МВС.

Власники таких авто можуть замовити цю послугу безкоштовно у найближчому сервісному центрі, повідомляє пресслужба МВС.

В міністерстві констатують, що наразі чимало громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли унаслідок дій агресора авто було або пошкоджене, або втрачене.

"Знайти вихід із таких ситуацій допоможуть у сервісному центрі МВС. Отож, якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу", – йдеться у повідомленні.

Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів:

  • паспорт;
  • індивідуальний податковий номер;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності).

Автор: Михайло Орлюк
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Відомим є факт, що поліція без хабарів не виконує свої повноваження, а ще й переслідує громадян з використанням закінчених суддів
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27.06.2022 22:14 Відповісти
 
 