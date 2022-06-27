Ціни на зернові в Україні досягли мінімальних показників за місяць, – "Украгроконсалт"

Ціна на пшеницю в Україні на умовах EXW (самовивіз) досягла мінімальних значень за місяць, знизившись за період з 23 травня по 27 червня на 31,1% – до 4500 грн/тонну з 5900 грн/тонну.

Про це йдеться в інформації консалтингової агенції "Украгроконсалт", передає Інтерфакс-Україна.

За аналогічний період вартість кукурудзи EXW зменшилася на 17,4% – до 4750 грн/тонну з 5750 грн/тонну, а ячменю – на 29,7%, до 4500 грн/тонну із 6400 грн/тонну.

При цьому основне падіння цін на зернові всередині країни відбулося за останній тиждень: за період 20-27 червня пшениця подешевшала на 24,4% (з 5600 грн/тонну 20 червня), кукурудза – на 15,1% (з 5600 грн/тонну ), ячмінь – на 30,7% (з 6500 грн/тонну).

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Згідно з даними електронної зернової біржі GrainTrade, закупівельні ціни на пшеницю в Україні впали до 5500-6500 грн/тонну з доставкою до млина на тлі блокування морпортів країни військовими кораблями РФ. Додатково на зниження цін вплинуло запровадження ліцензування експорту в березні, скасування якого у липні 2022 року напередодні анонсував перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

За даними біржі, агровиробники напередодні збирання нового врожаю намагаються звільнити зерносховища, тому активізують продаж пшениці, тим самим посилюючи тиск на ціни на неї. Таким чином, скасування ліцензій пожвавить експорт та стабілізує ціни на пшеницю.