Російські війська обстріляли ракетами ТРЦ з відвідувачами у Кременчуці, є жертви (оновлено)

Російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру в Кременчуці, в якому знаходилося багато людей.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Facebook, оприлюднивши відео наслідків ракетного удару.

"Полтавщина. Кременчук. Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що жодної загрози для російської армії об’єкт не ніс.

"Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", – додав Зеленський.

Своєю чергою міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що внаслідок удару по місту є загиблі.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. Рашисти горіть у пеклі. Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії Подробиці згодом надасть Полтавська ОВА…", – написав Малецький у Facebook.

Згодом в ДСНС України уточнили, що внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше 2 особи та ще 20 осіб травмовано.

"Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється). До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що до місця пожежі слідує пожежний потяг "Укрзалізниці" та мобільна оперативна група ДСНС України.

Пізніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін уточнив інформацію щодо постраждалих.

Так, станом на 19:30 кількість загиблих у ТРЦ у Кременчуці зросла до 10 осіб, понад 40 поранено.

Як повідомили пізніше, Служба безпеки України невідкладно розпочала розслідування чергового воєнного злочину окупантів – ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

На місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.

"Ми зробимо все, аби встановити не тільки тих, хто здійснював постріли, а й осіб, які віддали відповідний наказ знищувати мирних українців. Адже жодних військових чи інших оборонних об’єктів на місці влучання ракет не було в принципі", – зазначили в СБУ.

У Командуванні Повітряниз Сил ЗСУ повідомили, що в торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по місту Кременчук, Полтавської області. Звуки вибухів також чули у самому обласному центрі.