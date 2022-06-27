Франція закликала виробників нафти збільшити видобуток, – ЗМІ

Франція звернулася із закликом до держав-виробників нафти збільшити її видобуток на тлі зростання цін, що продовжується.

Про це повідомили французькі ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам необхідно, щоб країни-виробники видобували більше у винятковому порядку", – наводить газета Le Parisien витяги із заяви французької адміністрації, зробленої "на полях" зустрічі G7 у Німеччині.

Французька сторона також вказала на можливість диверсифікації джерел постачання нафти за рахунок Ірану та Венесуели.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому світові ціни на нафту різко зросли, що посилило інфляцію, яка вже була високою під час пандемії через порушення ланцюга поставок, особливо в США.

Останнім часом країни Заходу почали активно обговорювати варіанти обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів як альтернативу зменшення фізичних постачань, оскільки падіння обсягів призводить до значного зростання ринкових цін, що спричиняє інфляційний тиск і дозволяє Росії заробляти більше, експортуючи менше.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".