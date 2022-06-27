Ще одна заснована в Росії ІТ-компанія продала місцевий бізнес

IT-компанія DataArt, яку в 1997 році у Санкт-Петербурзі заснував підприємець Євген Голланд, продала свій бізнес в Росії.

Покупцем стала російська інвесткомпанія N3 group і партнер місцевого інвестхолдингу "Ташир Медика" Арсен Галстян, повідомляє Інтерфакс.

Російське представництво DataArt складалося з шести офісів – у Воронежі (найбільший), у Петербурзі, Ростові-на-Дону, Краснодарі, Казані та Москві, а також ремоут-офісу (віддалена робота).

Сума угоди не розкривається. Нова компанія, зібрана з активів DataArt, працюватиме самостійно під брендом ITentika.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого DataArt оголосила про припинення інвестицій та розвитку бізнесу в Росії.

Пізніше стало відомо, що DataArt запропонувала співробітникам у Росії релокуватися до Вірменії, Сербії та Казахстану. Загалом у DataArt працювало близько 5,7 тис. співробітників, з яких близько 2 тис. базувалися в Україні та приблизно 1,5-1,7 тис. – у Росії.

DataArt – міжнародна компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення, що спеціалізується в галузі інтернет-додатків, технологій IoT, корпоративних баз даних та інструментів промислової автоматизації. Компанія була заснована у 1997 році в Росії. DataArt відома у тому числі тим, що у 1998 році розробила сервіс електронної пошти Mail.ru.

Станом на кінець 2021 року компанія мала понад 20 офісів у США, Європі та Латинській Америці.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що заснований в РФ розробник мобільних ігор Game Insights закриває всі офіси та йде з Росії.