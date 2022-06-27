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Молдова (499) транзит (596)

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів, – Зеленський (оновлено)

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санду,зе

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу обох країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду, передає Інтерфакс-Україна.

"Домовилися про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортного потенціалу. Робитимемо це, зокрема і шляхом покращення перетину кордону між нашими державами", – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що обговорив із Санду протистояння російському вторгненню в Україну та питання придністровського врегулювання.

"Україна є гарантом цього врегулювання, і ми активно допомагатимемо Молдові і надалі", – сказав він.

Співрозмовники також обговорили енергетичну співпрацю.

"Після успішного підключення енергосистем України та Молдови до європейської енергосистеми ми маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку енергетичному ЄС – та для двостороннього співробітництва. Наше спільне завдання – використовувати ці можливості максимально", – зазначив Зеленський.

Президент також підтвердив готовність України допомогти Молдові із реконструкцією залізниці. Зокрема, сторони домовилися розпочати відновлення залізничної ділянки "Березині-Басарабяски" для посилення транспортного потенціалу обох країн.

Як повідомлялося, раніше очільники міністерств інфраструктури України та Молдови підписали меморандум про відновлення залізничного сполучення для вантажних перевезень на ділянці "Березино-Бессарабська".

Згідно з меморандумом, Молдова та Україна мають намір до осені відбудувати цю ділянку залізниці завдовжки 23 км. Більша її частина розташована на території України і лише 1,2 км – на території Молдови. 

Автор: Галина Ялівець
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Тримайтесь, Брати!
Народ Молдови з вами. Ми помагаємо чим можем - приймаєм ваших жінок, матерей, дітей. У нас вони в безпеці.
Боріться! Вам Бог помагає!
Громадянин Молдови, українець.
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28.06.2022 01:57 Відповісти
Trăiască Moldova i Слава Україні!
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28.06.2022 10:57 Відповісти
клоун конечно не Литва, заблокировать приднестровье у него яиц нет, как и в рошена. Но Санду с яицами и что то придумает.
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28.06.2022 11:21 Відповісти
не облизуй рошен, рояль есть для этого
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28.06.2022 12:01 Відповісти
 
 