Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів, – Зеленський (оновлено)

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу обох країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду, передає Інтерфакс-Україна.

"Домовилися про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортного потенціалу. Робитимемо це, зокрема і шляхом покращення перетину кордону між нашими державами", – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що обговорив із Санду протистояння російському вторгненню в Україну та питання придністровського врегулювання.

"Україна є гарантом цього врегулювання, і ми активно допомагатимемо Молдові і надалі", – сказав він.

Співрозмовники також обговорили енергетичну співпрацю.

"Після успішного підключення енергосистем України та Молдови до європейської енергосистеми ми маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку енергетичному ЄС – та для двостороннього співробітництва. Наше спільне завдання – використовувати ці можливості максимально", – зазначив Зеленський.

Президент також підтвердив готовність України допомогти Молдові із реконструкцією залізниці. Зокрема, сторони домовилися розпочати відновлення залізничної ділянки "Березині-Басарабяски" для посилення транспортного потенціалу обох країн.

Як повідомлялося, раніше очільники міністерств інфраструктури України та Молдови підписали меморандум про відновлення залізничного сполучення для вантажних перевезень на ділянці "Березино-Бессарабська".

Згідно з меморандумом, Молдова та Україна мають намір до осені відбудувати цю ділянку залізниці завдовжки 23 км. Більша її частина розташована на території України і лише 1,2 км – на території Молдови.