Росія заперечує дефолт

У Кремлі не згодні із з тим, що Росія допустила дефолт за своїми валютними зобов’язаннями.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

На думку Пєскова, твердження про дефолт "в даному випадку абсолютно неправомірні, тому що ще у травні у валюті необхідний платіж було здійснено", а той факт, що кредитори коштів не отримали – "це вже не наші проблеми".

"Тобто в даному випадку тут жодних підстав називати цю ситуацію дефолтом немає", – наголосив Пєсков.

Водночас російський Мінфін стверджує, що іноземні інвестори не отримали платежів за двома випусками суверенних євробондів РФ через дії третіх осіб, що прямо не передбачено в емісійній документації як подія дефолту.

Мінфін РФ у своєму повідомленні наголошує, що зобов'язання з обслуговування державних цінних паперів були виконані в повному обсязі відповідно до емісійної документації випусків єврооблігацій, однак кошти не пропустили міжнародні розрахунково-клірингові системи.

З огляду на це Російське міністерство вважає, що дефолту не було, оскільки відповідно до емісійної документації з цих випусків подією дефолту є відсутність платежу з боку боржника, проте платіж був здійснений 20 травня.

"У даному випадку неотримання грошей інвесторами відбулося не внаслідок відсутності платежу, а внаслідок дії третіх осіб, що прямо не передбачено в емісійній документації як подія дефолту і має розглядатися в рамках загальних норм права, що регулюють умови випуску, з урахуванням усіх обставин та сумлінності дій сторін", – йдеться у заяві Мінфіну РФ.

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Як повідомлялося, у понеділок минув 30-денний пільговий період, протягом якого РФ мала вирішити питання з виплатою купонних платежів за випусками "Росія-2026" та "Росія-2036". За даними агентства Bloomberg, іноземні інвестори цих платежів так і не отримали, а це означає, що Росія опинилася в стані дефолту.

Виплати з цих випусків єврооблігацій припадали на 27 травня. Але 25 травня спливав термін дії ліцензії OFAC, яка дозволяла транзакції, необхідні для отримання платежів за цінними паперами РФ, а американський Мінфін заздалегідь повідомив, що продовжувати її не буде.

Російський Мінфін 20 травня заявив, що перерахував кошти платіжному агенту з цих випусків – НРД, а отже виконав зобов'язання щодо обслуговування боргових паперів відповідно до емісійної документації. НРД повідомляв, що отримані депозитарієм виплати євробондами передані депонентам. Bloomberg раніше писав, що кошти від НРД надійшли до Euroclear, проте платежі "застрягли" там через комплаєнс-перевірку і до власників не дійшли.

Купонний платіж з випуску з погашенням у 2026 році становить $71,25 млн, з випуску з погашенням у 2036 році – 26,5 млн євро.