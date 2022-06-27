Окупанти хочуть розмістити в порту Маріуполя склад пального для військових, – радник мера

Призначена російськими загарбниками окупаційна "адміністрація" Маріуполя отримала завдання якнайшвидше забезпечити повноцінне відновлення порту для військових потреб.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Плани окупантів щодо Маріуполя озвучено після проведеня візиту інвентаризації нового де-факто гауляйтера окупованої Донецької області Хоценко: приоритет – порт. У Маріупольському порту буде розміщено основне сховище палива для військових потреб. За використання залізниці це значно скоротить логістику для окупантів до лінії фронту", – написав Андрющенко.

Також окупаційна адміністрація міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забеспечити повноцінне відновлення порту. Загальна логістика з Маріуполя – металобрух, зерно та вугілля. До Маріуполя – паливо, військова техніка та БК в першу чергу.

"Задля забезпечення режиму охорони окупанти заселили всю першу лінію приватних будинків в районі пляжу Пісчаний, що примикає до порту, виключно військовими", – додав Андрющенко.

Раніше підконтрольна Росії окупаційна влада анонсувала "націоналізацію" суден, що залишалися у порту Маріуполя.