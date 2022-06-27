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PayPal відклав запровадження комісій для українців, – Мінцифри

Новини БізнесЦензор Фінанси IT

paypal

Електронна платіжна система PayPal відклала запровадження комісії на переказ коштів для українських користувачів до вересня 2022 року.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Paypal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року", – написав Федоров.

За словами міністра, за перші три місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів.

"Саме за допомогою Paypal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію. Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", – додав голова Мінцифри.

Як повідомлялося, PayPal планувала запровадити для українців стандартну комісію на переказ коштів з 1 липня.

Нагадаємо, у березні електронна платіжна система PayPal розширила перелік доступних в Україні послуг, дозволивши виводити кошти на картки українських банків. Водночас компанія скасувала комісії за переказ коштів українським користувачам до 30 червня 2022 року.

Автор: Михайло Орлюк
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