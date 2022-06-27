PayPal відклав запровадження комісій для українців, – Мінцифри

Електронна платіжна система PayPal відклала запровадження комісії на переказ коштів для українських користувачів до вересня 2022 року.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Paypal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року", – написав Федоров.

За словами міністра, за перші три місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежів на понад $200 мільйонів.

"Саме за допомогою Paypal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, збирати донати зі всього світу на армію. Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", – додав голова Мінцифри.

Як повідомлялося, PayPal планувала запровадити для українців стандартну комісію на переказ коштів з 1 липня.

Нагадаємо, у березні електронна платіжна система PayPal розширила перелік доступних в Україні послуг, дозволивши виводити кошти на картки українських банків. Водночас компанія скасувала комісії за переказ коштів українським користувачам до 30 червня 2022 року.