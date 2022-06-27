Експорт нафти із чорноморських й азовських портів Росії зріс у травні на 28%

Експорт сирої нафти з російських портів у Чорному та Азовському морях збільшився у травні 2022 року порівняно з квітнем на 28,3% – до 10,98 млн тонн, які перевезли 83 танкери.

Про це свідчать дані проекту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень "Кривавий експорт", бази даних танкерів, що експортують нафту РФ з Чорного моря (по факту проходження проток Босфор та Дарданелли), передають Порти України.

"75% зростання експорту сирої нафти – 1,8 млн тонн – сформувалося за рахунок нафти Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), що містить приблизно 20% російської та 80% казахської нафти", – йдеться в дослідженні.

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З портів РФ в Чорному морі експортуються два окремі потоки сирої нафти: перший – це тільки сира нафта походженням з родовищ РФ, другий – це суміш сирої нафти з Казахстану (80%) з російською сирою нафтою з родовищ компанії "Лукойл" на території РФ (20%). Суміш казахської та російської сирої нафти експортується виключно через нафтопровід Каспійського трубопровідного консорціуму і його окремий термінал КТК в Новоросійську, який має виносні причальні пристрої (буї) у відкритому морі за 5 км від берега. Ця нафта не підпадає під санкції ЄС, що були погоджені у червні та набудуть чинності на початку грудня 2022 року.

За даними дослідження, кількість танкерів з виключно російською сирою нафтою, відправлених з російських портів у Чорному та Азовському морях, збільшилася на 18,5% – до 32 суден, з нафтою КТК – на 41,7%, до 51 судна.

У травні 2022 року імпорт "казахсько-російської суміші" країнами ЄС збільшився порівняно з квітнем на 35,6%, або на 1,1 млн тонн, – до 4,5 млн тонн. Інші країни світу теж збільшили імпорт нафти КТК на 35,7%, але у фізичних обсягах не так суттєво: збільшення в травні склало близько 0,6 млн тонн, загальний обсяг – 2,4 млн тонн.

Протягом травня російська нафта КТК постачалася до портів 15 країн. Зокрема, 35 танкерів (або 69% від їх загальної кількості) прийняли порти країн ЄС.

Лідером серед країн-імпортерів нафти КТК є Італія – її порти прийняли 13 танкерів. Далі ідуть: Греція – 7, Нідерланди, Корея – 5, Іспанія, Франція – по 4, Туреччина – 3, Індія, Китай – по 2, Мальта, Велика Британія, Панама, Сінгапур, ОАЕ, Ізраїль — по 1.

Серед судновласників танкерів, які перевозили сиру нафту – компанії з 11 країн. Сумарно 40 танкерів (або 78% від їх загальної кількості) належать судновласникам з країн ЄС.

Абсолютним лідером є Греція – її компаніям належать 33 танкери (або 65% від їх загальної кількості). Далі ідуть: Південна Корея – 5, Туреччина – 3, Норвегія, Німеччина – по 2, Хорватія, Велика Британія, Іспанія, Росія, Сінгапур, Ліберія – по 1.