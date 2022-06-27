Українські порти на Дунаї збільшили експорт зерна у травні в 1,6 раза

Українські порти на Дунаї у травні 2022 року збільшили відвантаження зернових на експорт порівняно з квітнем в 1,6 разу — до 1,3 млн тонн, проте це досі не достатні обсяги, якщо порівнювати з часами до російського військового вторгнення і блокування Росією основних портів України Росією.

Про це повідомив заступник голови ДП "Адміністрація морських портів України" зі взаємодії з органами влади Дмитро Барінов на брифінгу, передають Порти України.

"Працюють порти на Дунайському напрямку. Весь експорт, а здебільшого це агро, спрямовано на ці порти. Але вони не готові до таких обсягів продукції. У березні вони відвантажили разом лише 400 тонн вантажів, у квітні 800, у травні 1,3 млн і у червні намагаємось збільшити до 1,5 млн тонн відвантажень", – сказав Барінов.

Він нагадав, що до війни всі порти України відвантажували 5 млн тонн.

"Зараз це менше, ніж третина довоєнних обсягів. Не можна порівнювати морські порти та порти Дунаю", – зауважив заступник голови АМПУ.

За його словами, у довготривалій перспективі можливий варіант побудови великих розвантажувальних комплексів на Дунаї, які дозволять додатково збільшити перевалку, але для цього потрібне відповідне фінансування.

Барінов повідомив також, що в українських портах на сьогодні лишаються заблокованими близько 80 іноземних торгових суден разом з екіпажами.

Раніше повідомлялося, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.