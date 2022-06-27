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Ахметов (1570) яхта (74) Косюк (208) МХП (54)

В українських олігархів знайшли елітні яхти вартістю $1,3 мільярда

Новини БізнесЦензор Транспорт Корпоративні відносини

медведчук,яхта

Найбагатшим українцям належать елітні яхти загальною оціночною вартістю близько $1,3 мільярда.

Як пише "Forbes Україна", кілька з них заявили про намір продати свої розкішні судна після початку повномасштабного російського вторгнення, однак жодних угод досі не укладено.

Найдорожче видання оцінює суперяхту Luminance Ріната Ахметова, яка все ще будується на німецькій верфі Lürssen у Бремені. Її вартість може становити $700 млн. Ахметов підписав контракт на будівництво яхти у 2018 році. Зараз представники олігарха заявляють про плани продати яхту, однак про конкретні рішення у цьому напрямку невідомо.

Другою за вартістю може бути 92-метрова яхта Royal Romance ексголови політради партії "ОПЗЖ" і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Побудована у 2015 році нідерландською компанією Feadship, тоді вона коштувала близько $200 млн, але після введених проти Медведчука та його оточення санкцій її вартість може бути меншою. Наразі вона арештована в Хорватії, а Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) має намір продати її на аукціоні.

Одразу дві яхти загальною вартістю близько $145 млн має олігарх Ігор Коломойський. Наразі вони здаються в оренду. За даними профільного видання Superyachtfan, першу з них – 90-метрову Lauren L – олігарх купив у 2016 році за 65 млн євро. Також Коломойському належить 65-метрова яхта Trident, побудована в 2009 році компанією Feadship, яка коштує приблизно $70 млн.

Власнику агрохолдингу МХП Юрію Косюку належить 85-метрова яхта АСЕ ("Туз") вартістю $130-160 млн. Минулого року він виставляв її на продаж, однак станом на 24 червня вона відсутня у продажу. Також не повідомлялось про факт продажу яхти.

В українських олігархів знайшли елітні яхти вартістю $1,3 мільярда 01

65-метрова яхта "Z" вартістю близько $70 млн належить Костянтину Жеваго, мажоритарному власнику гірничодобувної групи Ferrexpo, який останні роки живе в Лондоні. У 2019 році Генпрокуратура оголосила його в міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізацію 2,5 млрд грн через його банк "Фінанси та Кредит".

Ще один олігарх, який переховується за кордоном – власник групи DCH Олександр Ярославський, має яхту Kaiser вартістю близько $50 млн. У травні він заявив, що виставив судно на продаж. В Україні прокуратура хоче отримати свідчення Ярославського у справі смертельного ДТП за участі кортежу бізнесмена.

Найменша серед найбагатших українців яхта – у власника холдингу EastOne Віктора Пінчука. Побудована в 2009 році компанією Palmer Johnson 46-метрова яхта Siren бізнесмена зараз продається за $13 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
А де ж Порошенко? Він жеж самий олігарховий-олігарх,на думку наших '' великоповажних'' змі.
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27.06.2022 17:15
+11
опппаньки, а Мародьор-Барига найолігархічніший Олігарха виявився без яхти !

ЗЄля, невдобно вийшло !
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27.06.2022 17:45
+7
А що, у першого в зеленому списку олігархів, «головного олігарха України», навіть, яхти немає?!
Ну, хоча б, вілла в Італії є?!
Ну, хоч підданство Великої Британії на худий кінець?!
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27.06.2022 18:10
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та які з них господарі? хиба того, хто обдирає, бреше, гадить, нищить - можна назвати господарем? Господарь це той хто піклується, розвиває, будує, плєкає. А ці "господарі" зло...чі кинуть як кістку якусь гуманітарку чи допомогу і вже все - герої дня. Вони на міліард вкрали, а на сотку "допомогли" і то заради піару тільки. Це ж треба таку перспективну Україну, довести до зубожіння! це мають бути господарі? та вони Злидні!
https://www.youtube.com/watch?v=aF5pcQRvTWY
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27.06.2022 16:50 Відповісти
у нас вважають олігархів нєв"...нимі бізнесменами, але ....бізнес це чесна і серйозна праця, працуючі чесно ці пацюки не заробили би собі і на сємкі. А крадучі у людей, руйнуючі економіку зі своєю тітушнею і проросійськими посіпаками, то не фокус. Та дивлячись на їх кораблики - розумієш, що за стільки років вкладати гроші вони так і не навчилися. Це ж треба в забавкі вкладають. Ну не дєбіли, а?
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27.06.2022 16:54 Відповісти
Если судить по стоимости яхт то влаживать деньги умеет только Пинчук
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30.06.2022 10:17 Відповісти
А де ж Порошенко? Він жеж самий олігарховий-олігарх,на думку наших '' великоповажних'' змі.
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27.06.2022 17:15 Відповісти
опппаньки, а Мародьор-Барига найолігархічніший Олігарха виявився без яхти !

ЗЄля, невдобно вийшло !
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27.06.2022 17:45 Відповісти
Він відпочивав на Мальдівах... За непідтвердженою інфою (джерело інсайд в 1+1) він ці острови придбав!!! За кошти, що нажився на війні 2015-2019. ось така чухня малята
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27.06.2022 21:30 Відповісти
Хоча.. я тут жартую, а пригадую, що дійсно по тим "змі" була така інфа, що ніби-то який з невеличких островів ППО придбав
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27.06.2022 21:40 Відповісти
ну а чо б не спіздєть, піпл хаває.
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28.06.2022 10:48 Відповісти
Затопив.. разом з братом..
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27.06.2022 21:28 Відповісти
А нащо йому своя яхта, якщо Katina, на якій його з Мариною помітили журналісти у тому році, коштує в оренду якихось 1,6 ляма гривень на день )
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27.06.2022 22:54 Відповісти
так то ж дорого! Якщо б ППО був справжній жид -- то вигідніше її купити та катати на ній інших -- наприклад ВОЗ, він же ж теж наскільки пам'ятаю востаннє відмітився на тих же Мальдівах...
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28.06.2022 20:09 Відповісти
Це такі ж нелюди як і моZкалі, і сидять вони на нашій шиї. будуть прокляті ії нащядки на віки віків!
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27.06.2022 17:58 Відповісти
А що, у першого в зеленому списку олігархів, «головного олігарха України», навіть, яхти немає?!
Ну, хоча б, вілла в Італії є?!
Ну, хоч підданство Великої Британії на худий кінець?!
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27.06.2022 18:10 Відповісти
У тому році Форбс оцінив статки власника Рошену (якщо мова про нього) у $1,6 млрд. А купувати яхти чи ні при таких статках-то вже питання особових вподобань.
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27.06.2022 23:13 Відповісти
посилання дай. Тому що я пам'ятаю інши цифри, у нього було менше лярда після його президентства.

І взагалі, перестань заздрити.
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28.06.2022 10:45 Відповісти
Цікаво в усіх бізнесменів по одній яхті, а в Бені дві. Певне Зеленський оформив як Ху*ло на своїх друзів, на Беню свою яхту)
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27.06.2022 19:21 Відповісти
Яхты старые,Зе купит себе новую онже не лох
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30.06.2022 10:19 Відповісти
А яхти бені сто відсотків в аренді у зеленського чи 95 кварталу. Чому автор не доповів кто арендуе ?
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27.06.2022 19:25 Відповісти
Бідні condoms, їм сердешним і істи нічого мабуть 🤣
До речі скільки корпоративів Зе актор провів на яхті Коломойши ?
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27.06.2022 19:45 Відповісти
Там якщо пошукати то і в ЗЕлупи можна знайти, на війні заробив уже багато + Велике Крадівництво .
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27.06.2022 19:58 Відповісти
Гуманітаркою барижить і Ковідні фонди розікрав
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27.06.2022 20:00 Відповісти
Ви підіймаєтє питання про акцизи на пальнє?
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27.06.2022 20:51 Відповісти
Не.тут спецы по яхтам
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30.06.2022 10:21 Відповісти
Шо там по Каломийці?... НАБУ, ау-у-у!!
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27.06.2022 21:31 Відповісти
Вы все врете.
Кравчук и Кучма пыздэли чтоу Украины нет денег сожержать ядерное оружие.
На обогащение и яхты бабло нашлось, а на защиту страны хер положили.
Ведь можно уплыть на яхте при жопе.
И трава не расти.
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28.06.2022 00:50 Відповісти
Не смішіть, на 1 млрд, це вони за 1 міс. награбовують.
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28.06.2022 03:28 Відповісти
КОНФИСКУЙТЕ !!!
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28.06.2022 04:22 Відповісти
И что там особенного - иметь яхту? Её ещё содержать надо - одни расходы. Просто мода среди миллиардеров.
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28.06.2022 04:27 Відповісти
Читаю комменты и поражаюсь, как много у нас люмпен-пролетариата. Завистливые нищеброды.
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28.06.2022 10:47 Відповісти
Возмущаться, что нас обкрадывают, это значит завидовать?
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28.06.2022 12:10 Відповісти
Вартість яхт явно занижена у десятки разів
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28.06.2022 20:30 Відповісти
У жеваго яхта с названием " z". Как знал чертила
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30.06.2022 10:23 Відповісти
 
 