В українських олігархів знайшли елітні яхти вартістю $1,3 мільярда

Найбагатшим українцям належать елітні яхти загальною оціночною вартістю близько $1,3 мільярда.

Як пише "Forbes Україна", кілька з них заявили про намір продати свої розкішні судна після початку повномасштабного російського вторгнення, однак жодних угод досі не укладено.

Найдорожче видання оцінює суперяхту Luminance Ріната Ахметова, яка все ще будується на німецькій верфі Lürssen у Бремені. Її вартість може становити $700 млн. Ахметов підписав контракт на будівництво яхти у 2018 році. Зараз представники олігарха заявляють про плани продати яхту, однак про конкретні рішення у цьому напрямку невідомо.

Другою за вартістю може бути 92-метрова яхта Royal Romance ексголови політради партії "ОПЗЖ" і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Побудована у 2015 році нідерландською компанією Feadship, тоді вона коштувала близько $200 млн, але після введених проти Медведчука та його оточення санкцій її вартість може бути меншою. Наразі вона арештована в Хорватії, а Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) має намір продати її на аукціоні.

Одразу дві яхти загальною вартістю близько $145 млн має олігарх Ігор Коломойський. Наразі вони здаються в оренду. За даними профільного видання Superyachtfan, першу з них – 90-метрову Lauren L – олігарх купив у 2016 році за 65 млн євро. Також Коломойському належить 65-метрова яхта Trident, побудована в 2009 році компанією Feadship, яка коштує приблизно $70 млн.

Власнику агрохолдингу МХП Юрію Косюку належить 85-метрова яхта АСЕ ("Туз") вартістю $130-160 млн. Минулого року він виставляв її на продаж, однак станом на 24 червня вона відсутня у продажу. Також не повідомлялось про факт продажу яхти.

65-метрова яхта "Z" вартістю близько $70 млн належить Костянтину Жеваго, мажоритарному власнику гірничодобувної групи Ferrexpo, який останні роки живе в Лондоні. У 2019 році Генпрокуратура оголосила його в міжнародний розшук у справі про розтрату і легалізацію 2,5 млрд грн через його банк "Фінанси та Кредит".

Ще один олігарх, який переховується за кордоном – власник групи DCH Олександр Ярославський, має яхту Kaiser вартістю близько $50 млн. У травні він заявив, що виставив судно на продаж. В Україні прокуратура хоче отримати свідчення Ярославського у справі смертельного ДТП за участі кортежу бізнесмена.

Найменша серед найбагатших українців яхта – у власника холдингу EastOne Віктора Пінчука. Побудована в 2009 році компанією Palmer Johnson 46-метрова яхта Siren бізнесмена зараз продається за $13 млн.