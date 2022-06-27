Індекс доступності продовольства в Україні за час війни впав на 37%, – KSE

Попри те, що станом на середину травня індекс доступності продовольства (ІДП) на 1,3% вищий, ніж в кінці квітня, він на 37% нижчий від довоєнного рівня.

Про це свідчить Огляд продовольчої безпеки та політики від Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно з Міністерством агрополітики.

Зазначається, що ІДП розраховується як відношення середньої заробітної плати до ціни кошика продуктів харчування.

До вторгнення РФ в Україну ІДП становив 12,4. Тобто людина із середньою зарплатою могла купити кількість продуктових кошиків еквівалентну запасу на 12,4 місяців. Наразі індекс становить лише 7,8.

"Отже, продовжуємо спостерігати суттєво знижену купівельну спроможність відносно основних продуктів харчування українського споживача", – йдеться у повідомленні.

Ринок харчової продукції в Україні наразі характеризують значно вищі ціни та зменшення асортименту продукції.

Вартість кошику продуктів харчування у травні на 4,4% вища, ніж наприкінці лютого, а асортимент продукції у Донецькій області найнижчий у порівнянні до інших областей України.

Середня ціна кошика продуктів харчування в Україні за тиждень 9-13 травня знизилася на 1,3% порівняно з тижнем 18-22 квітня. Лише третина товарів у кошику подорожчала, натомість дві третини впали в ціні. Втім, його вартість на 4,4% вища, ніж у тиждень 21-25 лютого, коли тільки розпочалося вторгнення РФ.

У порівнянні з минулим періодом, найбільше падіння ціни кошика продуктів харчування припадає на тимчасово окуповану Херсонську область: менш ніж за місяць вартість знизилася на 10,7%. Однак саме Херсонська область зазнала найбільшого зростання цін від початку повномасштабної війни. Ціна кошика в цій області у порівнянні з періодом 21-25 лютого все ще вища на 21,5%.

Інші дві області з найбільшим зростанням цін на кошик – Чернігівська та Запорізька області.