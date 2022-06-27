Росія зменшила постачання газу до Європи вдвічі, – єврокомісар

Обсяги постачання газу з Росії до Європи вже зменшилися вдвічі порівняно з показниками літа минулого року.

Про це заявила член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон перед зустріччю ЄС на рівні міністрів енергетики, транспорту та телекомунікацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Постачання газу з Росії зараз становлять половину від обсягів, які ми отримували в цей же час минулого року. Вони можуть і надалі скорочуватися", – заявила Сімсон.

Водночас вона наголосила, що ЄС готовий до будь-якого розвитку подій з постачанням газу.

Сімсон додала, що на зустрічі в понеділок вона представить міністрам конкретні кроки, які, на її думку, допомогли б країнам союзу краще підготуватися до скорочення постачання газу. Один із таких кроків – координація скорочення попиту на газ.

У суботу Сімсон заявила, що 12 держав ЄС повністю або частково залишилися без газу із Росії. Вона додала, що минулого тижня ЄС досяг угоди щодо збільшення постачання газу з Ізраїлем та Єгиптом, поглиблено співпрацю з Норвегією, на фінішній прямій переговорі з Азербайджаном.

Сімсон наголосила, що спільні закупівлі газу вимагають одностайності та координації між державами-членами, і що робота Єврокомісії створює для цього необхідні умови.

"Хороша новина полягає в тому, що в травні в черговий раз було встановлено рекорд з надходження LNG до Європи – 12,8 млрд кубометрів – це найбільший місячний обсяг за всю історію", – зазначила вона.

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Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.