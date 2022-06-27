Запорізький гірничорудний комбінат отримав 5,2 мільярда прибутку за минулий рік

Тимчасово оккуповане підприємство з іноземними інвестиціями у формі ЧАТ "Запорізький гірничорудний комбінат" (ЗЖРК) за підсумками роботи в 2021 році збільшило чистий прибуток у 2,5 рази в порівнянні з попереднім роком – до 5,19 млрд грн.

Згідно з порядком денним позачергових зборів акціонерів, призначених на 15 липня, прибуток підприємства за 2021 рік планується залишити нерозподіленою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зборах планується затвердити звіти за минулий рік, а також внести зміни до статуту та затвердити значні угоди про постачання продукції підприємства у 2021, 2022 та 2023 роках.

При цьому буде затверджено контракт ЗЖРК з АТ "Мінерфін" (Minerfin, Словаччина) про постачання в 2021 році залізної руди на загальну суму 4,89 млрд грн і з "Запоріжсталлю" про постачання комбінату руди на 6,09 млрд грн.

Буде також затверджено контракти ЗЖРК з АТ "Мінерфін" та доповнення до контракту із "Запоріжсталлю" на 2022 та 2023 роки на постачання руди на 9 млрд грн кожен.

Раніше адміністрація ПрАТ "ЗЖРК" (Дніпрорудне Запорізької області) заявила про втрату контролю над діяльністю підприємства на тимчасово неконтрольованій території України та оголосила про проведення позачергових зборів акціонерів. При цьому пояснювалося, що з початком активних бойових дій на території України адміністрація ЗЖРК з метою дотримання техногенної безпеки з 26 лютого реалізувала низку заходів щодо тимчасової консервації виробничого процесу – з дня окупації військ РФ частини територій Запорізької області. А з 15 червня господарська діяльність та управління виробничими процесами ЗЖРК стали неможливими через неправомірні дії третіх осіб.

Як повідомлялося, минулого року акціонери ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" (ЗЖРК) спрямували на виплату дивідендів 3,14 млрд грн за рахунок прибутку 2016-2019 років.

ЗЖРК розробляє Південно-Білозерське та Переверзівське залізорудні родовища, виробляє товарну агломераційну та мартенівську залізну руду. Реалізує продукцію метпідприємствам Словаччини, Чехії, Австрії та Польщі, а також меткомбінату "Запоріжсталь" в Україні.

Основними акціонерами компанії є словацька фірма Minerfin, a.s. – 51,17%, "Запоріжсталь" – 29,52%, чеська KSK Consulting, a.s. – 19,06%.