В Україну завезли 211 тисяч авто з пільговим розмитненням, – нардеп
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Станом на 27 червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 211 тисяч авто. Загальна сума наданої пільги становила 23,5 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Зокрема, за останні два тижні додатково було завезено 48 тисяч автівок.
За словами Железняка, після новин про скасування пільгового розмитнення з 1 липня темпи завезення авто значно зросли. У будні в червні в середньому завозили 4,7 тис. авто за день (раніше було 3,2 тис.)
"Насправді, ймовірно, було б у рази більше – обмежує пропускна спроможність іноземної та нашої митниці. Для розуміння, на тому ж Будомеж – Грушев наразі черга становить 1000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. Ягодин – черга взагалі 40 км", – зазначив він.
Крім того, нардеп зауважив, що на вихідних стали завозити в 4 рази більше автівок, ніж зазвичай. Зокрема, цієї суботи заїхало 2400 авто, хоча раніше на вхідних ця цифра була меншою за 650 авто.
Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки.
Будь ласка, зачекайте...
Доколє?! (ТМ)
Немає, НБ, тут вашої правди.
Правильним було б щось зробити з розмитненням та ціною нових "комерційних" авто, якимись програмами компенсації саме підприємцям частково вартості чи відсотків чи ще щось - це реально би сприяло "бізнесу". А безподатковий "фольксваген поло 2003 року" - це не про бізнес. Це про забруднюючу довкілля дуповозку "задешево" до роботи та назад, яка буде тягти з людини гроші, а потім буде засмічувати собою все навкруги.