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Новини Транспорт
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авто (3607) імпорт (2071) мито (648) євробляхи (101) Железняк Ярослав (65)

В Україну завезли 211 тисяч авто з пільговим розмитненням, – нардеп

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто,контрабанда,машина,евробляхи

Станом на 27 червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 211 тисяч авто. Загальна сума наданої пільги становила 23,5 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Зокрема, за останні два тижні додатково було завезено 48 тисяч автівок.

За словами Железняка, після новин про скасування пільгового розмитнення з 1 липня темпи завезення авто значно зросли. У будні в червні в середньому завозили 4,7 тис. авто за день (раніше було 3,2 тис.)

"Насправді, ймовірно, було б у рази більше – обмежує пропускна спроможність іноземної та нашої митниці. Для розуміння, на тому ж Будомеж – Грушев наразі черга становить 1000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. Ягодин – черга взагалі 40 км", – зазначив він. 

Крім того, нардеп зауважив, що на вихідних стали завозити в 4 рази більше автівок, ніж зазвичай. Зокрема, цієї суботи заїхало 2400 авто, хоча раніше на вхідних ця цифра була меншою за 650 авто.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою у березні закон, яким звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачується лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+1
Чим ближче 1 липня, тим більш виражений амфібійно-торакальний синдром!

Доколє?! (ТМ)
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27.06.2022 15:24
+1
в 19 году когда были выборы . вова говорил что уголь с лугандона с еще не ..национализированных.. шахт это БИЗНЕС НА КРОВИ --- это вова говорил ПЕТРУ . а как же назвать эту ***** . простите за мой французский . 200 000 нэрозмытнэных машин . бляха муха это сколько бобла не попало в бюджет . а ведь 90 процентов этих машин поедут на автобазары луцка ив. франковска львова ровно ---- ПРОСТО БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЭОПОДАТКОВАНЫЙ ........
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27.06.2022 15:38
+1
А ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ ЗМУСИТИ ЇХ УСІХ (ХАЛЯВЩИКІВ) ЗАПЛАТИТИ МИТНІ ЗБОРИ ЗА ПРИГНАНІ АВТОМОБІЛІ . ПОРАДУВАЛИСЬ І ХВАТИТЬ , В КРАЇНІ ВІЙНА . ЗНАЙШЛИ КОШТИ НА АВТО , ЗНАЙДУТЬ НА РОЗМИТНЕННЯ .
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27.06.2022 17:07
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Чим ближче 1 липня, тим більш виражений амфібійно-торакальний синдром!

Доколє?! (ТМ)
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27.06.2022 15:24 Відповісти
Війна,смертельна небезпека, біда, економічна криза, відсутність коштів на оборону і подарунок "смотрящєму..."?Автора оборудки в студію Лук'янівської буцегарні ...!?Звідки ж же ж вуха стирчать...??Скільки втратила держава і хто нажився?ДБР, ГПУ, МВС, КМ, ОП-???
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27.06.2022 21:56 Відповісти
Вывезти более 2 миллиардов долларов на закупку безналоговых блях, при дырке в бюджете в 40 процентах и ежемесячных расходах только на зарплату армии в 60 миллиардов? Да десяткам вражеских ДРГ не под силу нанести урон стране, сопоставимый от деятельности взяточников во власти и ассоциаций барыг. И все это вразгар войны.
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27.06.2022 22:07 Відповісти
в 19 году когда были выборы . вова говорил что уголь с лугандона с еще не ..национализированных.. шахт это БИЗНЕС НА КРОВИ --- это вова говорил ПЕТРУ . а как же назвать эту ***** . простите за мой французский . 200 000 нэрозмытнэных машин . бляха муха это сколько бобла не попало в бюджет . а ведь 90 процентов этих машин поедут на автобазары луцка ив. франковска львова ровно ---- ПРОСТО БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЭОПОДАТКОВАНЫЙ ........
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27.06.2022 15:38 Відповісти
в данном случае говорите херню
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27.06.2022 15:45 Відповісти
А ПІСЛЯ 1 ЛИПНЯ ЗМУСИТИ ЇХ УСІХ (ХАЛЯВЩИКІВ) ЗАПЛАТИТИ МИТНІ ЗБОРИ ЗА ПРИГНАНІ АВТОМОБІЛІ . ПОРАДУВАЛИСЬ І ХВАТИТЬ , В КРАЇНІ ВІЙНА . ЗНАЙШЛИ КОШТИ НА АВТО , ЗНАЙДУТЬ НА РОЗМИТНЕННЯ .
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27.06.2022 17:07 Відповісти
Як в США погода?
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27.06.2022 17:52 Відповісти
Лише за перших два місяці війни українці втратили 200 тисяч автомобілів. Думаю зараз ця цифра значно збіьшилась. Тому потрібно максимально спростити процес ввозу дешевих авто інакше приватна ініціатива і підприємництво ніколи не піднімуться. Мобільний підприємець приносить в бюджет в десяки разів більше ніж "безкопитний" і сприяє створенню робочих місць і, відтак, збільшує обороноздатність країни. Жадібні чиновники жидобільшовицького розливу мають стримувати свої апетити до халяви та грабунку українців під час війни. Транспорт знищується щоденно...
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27.06.2022 17:19 Відповісти
На жаль, "мобільний підприємець" сплачує прямих податків з своєї діяльності рівно стільки, аби миша в холодильнику пенсіонера повіситись мала на чому, а "створення робочих місць" - це вже точно не про тих, хто завозить 15річні автівки з Німеччини. При цьому він вимагає сплати пенсій своїм батькам, іншим утриманцям. А ще хоче аби його діти безкоштовно вчились, вся родина безкоштовно лікувалась, аби міліція працювала, мінюст все правильно реєстрував, ЗСУ захищала, а всі державні послуги були в смартфоні. Направді, будь-який справжній підприємець купує транспорт після виважених розрахунків і не буде купувати його у вигляді мотлоху 15річного віку з потребою безперервно лагодити, бо експлуатація в бізнесі - реальна, а не "з дому до роботи 30 хвилин на добу їзди".

Немає, НБ, тут вашої правди.

Правильним було б щось зробити з розмитненням та ціною нових "комерційних" авто, якимись програмами компенсації саме підприємцям частково вартості чи відсотків чи ще щось - це реально би сприяло "бізнесу". А безподатковий "фольксваген поло 2003 року" - це не про бізнес. Це про забруднюючу довкілля дуповозку "задешево" до роботи та назад, яка буде тягти з людини гроші, а потім буде засмічувати собою все навкруги.
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27.06.2022 22:30 Відповісти
Скільки знищено і ще знищується, то зараз потрібно не про податки думати, а про те, як вижити та перемогти... А влада хоче ще й під час війни бізнес робити, мріє "общіпувати гуся , але щоб останній не кричав", щоб ''гусь" сплачував податки, волонтерив та допомагав арміі...
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27.06.2022 17:57 Відповісти
Барыги вывезли на 211 тыс евроблях-более 2 ярдов валюты!!! Одновременно НБУ каждый день жалуется, что резервы катастрофически тают. За такие мансы, по наполнению карманов бырыг во время войны, в нормальной стране судили бы на длинные сроки. В Украине взяточников во власти за эту аферу еще и по лестнице вверх передвинут.
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27.06.2022 21:57 Відповісти
 
 