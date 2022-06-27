США анонсували обмеження цін на російську нафту та нові санкції проти Росії

Країни "Великої сімки" (G7) близькі до запровадження механізмів обмеження цін на російську нафту та запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Ми дуже близькі до того, коли лідери G7 вирішить терміново доручити відповідним міністрам розробити механізми встановлення глобального обмеження ціни на російську нафту для поставок до країн за межами США, ЄС, Великобританії та поза G7", – заявив речник Білого Дому у розмові з представниками ЗМІ.

Він наголосив, що мета таких дії – позбавити Путіна основного джерела коштів, яке дозволяє фінансувати вторгнення в Україну, водночас мінімізувавши вплив запроваджуваних проти РФ обмежень на економіки країн G7 та решти світу.

Речник Білого Дому додав, що лідери G7 на зустрічі в Мюнхені також мають узгодити додаткові санкції, які мають ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій.

Він анонсував, що вже у вівторок Держдепартамент і Казначейство США оголосять про нові санкції, націлені на російські ланцюги постачання оборонної продукції, щоб обмежити здатність Росії замінити військову техніку, яку вона вже втратила під час війни проти України.

За його словами, країни G7 також виконають зобов’язання позбавити Росію торгового статусу "найбільшого сприяння", що означає підвищення мит на товари російського експорту.

"Президент Байден та інші лідери G7 будуть шукати повноваження, щоб використовувати прибутки, зібрані за допомогою будь-яких нових мит на російські товари, щоб допомогти Україні та гарантувати, що Росія заплатить за її війну", – наголосив представник Білого дому.

Читайте також: Танкери "Совкомфлоту" продовжують доставляти російську нафту до Європи в обхід санкцій, – OCCRP

Він додав, що президент США Джо Байден також оголосить, що в рамках позбавлення Росії статусу "найбільшого сприяння" США підвищать ставки мит на понад 570 груп російської продукції на суму приблизно $2,3 млрд.

Речник Білого Дому також повідомив, що лідери G7 погодять санкції щодо тих осіб, які несуть відповідальність за порушення прав людини, включаючи воєнні злочини, окупацію регіонів України та причетних до крадіжки українського зерна Росією або іншого незаконного отримання прибутку від війни.

Зокрема, у вівторок Міністерство фінансів США запровадять блокуючі санкції проти приватних військових компаній, що діють в Україні, російських військових підрозділів, які достовірно причетні до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні, а керівників окупаційних адміністрацій. США також запровадять візові обмеження щодо приблизно 500 чиновників через погрози чи порушення суверенітету, територіальній цілісності чи політичній незалежності України або придушення інакомислення в Росії.

Як повідомлялося, напередодні президент США Джо Байден заявив, що країни "Великої сімки" планують запровадити ембарго на імпорт російського золота.