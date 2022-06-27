Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 1,1 мільярда

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 390 пільгових кредитів на загальну суму 1,14 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 27 червня отримали від уповноважених банків 44 896 кредитів на загальну суму 127,2 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 10 074 кредитні договори на загальну суму 37,58 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 8 090 кредитні договори на суму 21,69 млрд грн).

Із них 420 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 3,69 млрд грн – як антикризові кредити, 2,84 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,32 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 11,3 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.