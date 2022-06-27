Країни "Великої сімки" хочуть розширити санкції проти РФ, – Білий дім

Країни "Великої сімки" (G7) під час саміту в Німеччині мають намір ще більше обмежити РФ доступ до промислових ресурсів і технологій, які підтримують сферу російської оборони.

Про це йдеться у заяві оприлюдненій на сайті Білого дому.



"Лідери G7 узгодять і розширять санкції, спрямовані на подальше обмеження доступу Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, вироблених нашими економіками, особливо до тих, що підтримують російську військово-промислову базу та технологічний сектор", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Держдепартамент і казначейство Сполучених Штатів агресивно боротимуться з російськими ланцюжками постачання оборонної продукції, вводячи блокувальні санкції проти основних державних оборонних підприємств, а також проти оборонних науково-дослідницьких організацій та десятків інших пов'язаних з обороною організацій і фізичних осіб.

Також заявлять про використання мит на російські товари для допомоги Україні. Зазначається, що на початку року лідери G7 взяли на себе зобов’язання позбавити Росію торгового статусу "найбільшого сприяння", що гарантувало низькі мита на російські товари.

"Лідери G7 домагатимуться повноважень використовувати доходи, отримані від нових тарифів на російські товари, щоб допомогти Україні та гарантувати, щоб Росія сплатила витрати на свою війну", – додали у Білому домі.

Крім того, зазначається, що президент Байден оголошує, що США запровадять більш високі мита на понад 570 груп російської продукції вартістю близько$2,3 млрд для Росії.

Також лідери G7 планують обмежити доходи Росії, зокрема від золота, другого за величиною експорту Росії після енергоносіїв. Зокрема, Мінфінансів США ухвалить рішення про заборону імпорту нового золота в США, що перешкоджатиме участі Росії на офіційному ринку золота.

Міністерство торгівлі США заборонить компаніям, які працюють із РФ, купувати товари та технології американського походження, такі як напівпровідники.

Лідери G7 запровадять санкції проти тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини, включаючи воєнні злочини, встановлення нелегітимної влади на окупованих територіях України, та причетних до викрадення українського зерна.

Зокрема, США запровадять санкції проти приватних військових компаній, що діють в Україні, російських військових підрозділів, причетних до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні, а також призначених РФ посадовців на окупованих територіях.

США запровадить візові обмеження щодо 500 чиновників.



Також йтиметься про значні зобов'язання G7 щодо бюджетної та іншої підтримки України. Зазначається, що країни "Великої сімки" візьмуть зобов’язання допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджету, включаючи зобов’язання Сполучених Штатів у розмірі $7,5 млрд.Лідери також візьмуть довгострокові зобов’язання щодо забезпечення фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної безпеки України. Також G7 заявлять про зобов'язання надати Україні сучасне озброєння.