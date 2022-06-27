Нацбанк скасував банкрутство "Білоцерківської ТЕЦ" Жеваго через суд

Північний апеляційний господарський суд 16 червня задовольнив апеляційну скаргу Національного банку, скасувавши ухвалу суду першої інстанції про порушення справи про банкрутство АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" – майнового поручителя за кредитними зобов’язаннями АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Як повідомляє пресслужба регулятора, апеляційний суд також відмовив у задоволені заяви ініціюючого кредитора про порушення провадження у справі про банкрутство АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль".

"Чергове рішення суду доводить, що банкрутство компаній-майнових поручителів банків – це не варіант позбутися зобов’язань. Скасування ухвали суду першої інстанції відкриває можливість для звернення стягнення на заставу з подальшим спрямуванням коштів у рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком", – зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

У Нацбанку нагадали, що АТ "Білоцерківська ТЕЦ" є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ за двома кредитами рефінансування, залученими у 2015 році.

Зазначається, що оскільки банк "Фінанси та Кредит" не виконував взяті на себе зобов’язання за кредитами, Нацбанк у 2018 році подав до суду позов щодо звернення стягнення на предмет застави, переданий АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" у забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

Господарський суд Київської області 22 грудня 2021 року порушив провадження у справі про банкрутство АТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль", грошові вимоги Нацбанку до якого становили 1,43 млрд грн як такі, що забезпечені заставою майна.

"Білоцерківську ТЕЦ" пов’язують з Костянтином Жеваго, якому також належав визнаний у 2015 році неплатоспроможним банк "Фінанси та кредит".