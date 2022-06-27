Україна припинила дію двох угод із Росією у сфері ядерної безпеки

Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію двох угод із Російською Федерацією у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Зазначається, що відповідний наказ 24 червня підписав виконувач обов’язків голови – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Відповідно до наказу, припиняється дія таких міжнародних договорів України:

Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);

Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року).

Про припинення дії вказаних міжнародних договорів поінформовано Міністерство закордонних справ України.

Наказ узгоджено із Міністерством закордонних справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.