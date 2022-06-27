За час війни українська ІТ-армія атакувала понад 4,2 тисячі російських онлайн-ресурсів

Із 26 лютого по 26 червня українською ІТ-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, атакам піддалися російські сайти держустанов, регіональні суди, заклади вищої освіти, банки – росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися.

Також хакери атакували економічний форум, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, Rutube.

Крім того, в РФ були атаковані сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери – ІТ-армія завадила підприємцям Росії, призвела до зриву торгів, заблокувала роботу бухгалтерам та доступ до інтернету.

Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції також були атаковані. Зазначається, що атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби.

Водночас під атаки підпали сервіси купівлі авіаквитків, страхові сервіси, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок.

До ІТ-армії, яка почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення приєдналося понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу.