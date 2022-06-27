Потік на в'їзд в Україну вихідними значно перевищив потік на виїзд, – Держприкордонслужба

Кількість тих, хто в'їхав в Україну через західний її кордон упродовж вихідних, на понад 11 тис. перевищила кількість тих, хто виїхав.

Про це свідчать дані прикордонних відомств України та Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією українських прикордонників, у неділю 26 червня з країни виїхало майже 38 тис. осіб порівняно з майже 43 тис. днем раніше, тоді як прибуло в Україну у неділю 46 тис. проти понад 46 тис. у суботу.



Такі дані підтверджує і прикордонна служба Польщі. Так, 26 червня з Польщі в Україну в'їхало 32,2 тис. порівняно з 31 тис. днем раніше, тоді як у зворотному напрямку потік склав лише 24 тис. проти 25,5 тис. напередодні.



Як повідомлялося, потік на в'їзд в Україну через західний її кордон після 9 травня 30 днів перевищував потік на виїзд. Сумарно чистий приток в Україну за ці дні склав близько 188 тис. осіб, що повернуло показник чистого відтоку з початку війни на рівень кінця березня.



Після цього майже три тижні дні, коли потік на в'їзд перевищує потік на виїзд, чергувалися з днями, коли, навпаки, потік на виїзд був більшим за потік на в'їзд.