Європейські виробники обладнання для фарміндустрії відмовляються постачати запчастини до РФ, – ЗМІ

Низка європейських виробників обладнання для фарміндустрії, зокрема німецькі Syntegon та GEA, почали відмовлятися від постачання до РФ запчастин, попри те, що вони не потрапили під західні санкції – це може призвести до проблем із випуском нових ліків.

Про це пише "Комерсант".

Про те, що західні виробники обладнання для фарміндустрії після вторгнення РФ в Україну стали відмовлятися від поставок до Росії запчастин та комплектуючих, розповіли в ряді великих компаній, а також президент компанії "Фармасинтез" Вікрам Пунія.



За його словами, німецька Sartorius та американська Cytiva спочатку призупинили прийом замовлень, але обіцяли повернутися на ринок. Sartorius у березні оголосила про продовження поставок на ринок РФ, а затримку у виконанні замовлень пояснила розбудовою логістики.

Проблеми з відмовою європейських постачальників ввозити комплектуючі визнає й гендиректор Асоціації російських фармвиробників Віктор Дмитрієв.



На його думку, одна з базових проблем ситуації, що склалася – те, що російська держпрограма "Фарма-2020", продовжена до 2024 року, свого часу не стимулювала виробництво обладнання для фармвиробників у Росії. У країні практично не виробляється сучасне обладнання для фарміндустрії.



Також за словами гендиректора "Герофарму" Петра Родіонова, компанія не може отримати від німецьких постачальників нові форматні частини. Якщо деталі до наявних частин можна відтворити у Росії, нові розробляти дуже важко, уточнив він. "Без них найближчим часом виробництво нових ліків, швидше за все, буде утруднено", – попереджає Родіонов. За його словами, постачати ці частини через треті країни неможливо, тому що кожна з них випускається під певного виробника та має унікальний номер.

При цьому в Мінпромторгу РФ не налаштовані так песимістично, пише видання. Там пояснюють, що на початку пандемії російські фармвиробники, готуючись до обмеження з боку деяких країн на доставку вантажів, встигли запастись комплектуючими в достатньому обсязі.

Паралельно Мінпромторг веде пошук постачальників із дружніх країн, зокрема Китаю та Індії, але навряд це повністю вирішить проблему, наголосили журналісти.