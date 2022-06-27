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Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ з вимогою компенсації збитків

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ахметов

Олігарх та засновник групи System Capital Management Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо компенсації за порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба SCM.

"Мною – за допомогою найкращих українських і американських юристів –подано скаргу до ЄСПЛ про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти РФ, мета якої – зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів, — заявив Ахметов.

На додаток до цієї скарги він подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

За його словами, грабіж українських експортних товарів – зокрема зерна і сталі – уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. "Це варварство має бути зупинене, а РФ має заплатити сповна", – наголосив бізнесмен.

Інтереси Ахметова представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

В SCM наголосили, що за порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків. Зазначається, що, хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що РФ має виплатити йому мільярди доларів за порушення його прав людини.

Раніше Рінат Ахметов оцінив збитки через повномасштабну війну з Росією у $20 млрд. Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох маріупольських металургійних заводів – "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" становила близько $10 млрд. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Во как интересно, еще три часа назад оставил тут свой коммент по поводу Ахметова, который в 2014 "гудел" на своих заводах, вместо того, чтобы весной 2014 приложить свои колоссальные возможности и авторитет и еще тогда нейтрализовать сепарастов на Донбассе, как это сделали тогда в Харькове, Днепре, Одессе. И тогда бы все эти ЛуганДоны можно было бы придушить в зародыше. Можно было еще тогда купировать войну и жить мирно, а не давать разрастись этой "рускомирской" опухоли. А теперь смотрю, моего комента нет, как и прочих комментариев. Или об Ахметове тут теперь только хорошо или ничего??
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27.06.2022 15:58 Відповісти
так а не ахмєтов тримав ригів, тримав опзж, ви..к міг би і проукраїнській партії допомогати але ж нє.
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27.06.2022 18:39 Відповісти
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27.06.2022 16:13 Відповісти
о, самй обєздолєний прокинувся. "зупинити злочинну діяльність російського агресора , знищення української економіки й розкрадання українських активів", ось побачите він ще й збагатиться на цьому, і далі буде гудіти, і країну грабувати. знову подарує гречку і масліца, щоб люди гаспадіну в ножкі кланялися.
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27.06.2022 18:45 Відповісти
ахметовская **** лично звала и устроила войну на донбассе, грабила не только донбасс а и всю Украину, ни одного предприятия не создало - все грабеж
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27.06.2022 19:27 Відповісти
Гудок прибрав до рук підприємства за які суми?
А тут вже підрахував що йому потрібно 20..... Норм рижий заробляє
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27.06.2022 19:30 Відповісти
Поддерживаю! Ринат,**** их ***!
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30.06.2022 10:25 Відповісти
 
 