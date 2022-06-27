Окупанти вивезла щонайменше 400 тисяч тонн українського зерна, – Мінагрополітики

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає "Крим.Реалії".

"На момент фактичної окупації на цих територіях було близько 1,5 млн тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив він.

Висоцький додав, що за даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute), збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять $4,3 млрд.

"Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру", – зауважив перший заступник очільника Мінагрополітики.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.