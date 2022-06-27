Японія запровадить додаткові санкції проти Росії, – прем'єр

У зв'язку з агресією РФ в Україні Японія вирішила розширити список санкцій щодо російських представників і підприємств.

Як повідомляє телеканал NHK, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на саміті G7, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми перебуваємо на роздоріжжі в історії. Питання в тому, чи можна зберегти заснований на правилах міжнародний порядок. Рада Безпеки ООН та інші структури не змогли адекватно відреагувати", – зазначив Кісіда.



За даними телеканалу, Японія запроваджує нові санкції проти РФ. Вони зокрема стосуються заборони на імпорт російського золота, заморожування активів близько 70 російських фізичних та юридичних осіб, заборони на експорт продукції для 90 російських підприємств та компаній, які, на думку японської сторони, пов'язані з військовою галуззю Росії.



"Ми зміцнимо міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону. Ми маємо забезпечити, щоб не було країн, які здобувають хибні уроки із ситуації в Україні", – наголосив японський прем'єр.



За його словами, санкції не можна послаблювати: "Єдність G7 необхідна не лише для забезпечення дотримання санкцій, а й для захисту від зростання цін".

Як повідомлялося, Японія ввела санкції проти Кредитного банку Москви, "Російського сільськогосподарського банку" (Россєльхозбанк) та білоруського "Білінвестбанку" (Білоруський банк розвитку і реконструкції). Активи цих банків були заморожені на території Японії.