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Новини Макроекономіка
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У Росії вперше за століття стався дефолт за зовнішнім боргом, – Bloomberg

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дефолт,рубль

У ніч на понеділок у Росії вперше з 1918 року стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Упродовж місяців країна знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі $100 млн до 27 травня, що вважається дефолтом в разі невиплати.

"Це ознака швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи", – зазначає агентство.

Водночас Bloomberg підкреслює, що дефолт поки що має символічний характер і мало що означає для росіян.

При цьому міністр фінансів Росії, пише агентство, назвав фарсом застосування в цьому випадку терміну "дефолт".

В РФ заявляють, що мають кошти для виплати. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу у розмірі $40 млрд у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію з іноземною валютою, наголошуючи, що "її штучно створив Захід".

Автор: Юлiя Недашківська
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Thales- французька міжнародна промислова група, яка надає безпекові рішення для 80% російської банківської системи, включаючи "Сбербанк Росії" та "Альфа-банк", які в свою чергу припали на новий пакет санкцій. Основні продукти Thales забезпечують безпечне підключення банківських операцій.Без них міжбанківські перекази тепер не працюватимуть, тільки ручні. Рішеннями електронної безпеки Thales користуються всі найбільші російські банки: Альфа, ВТБ, Сбербанк.
Загалом Thales був змушений повідомити, що компанія продає бізнес і повністю йде з російського ринку.
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27.06.2022 15:33 Відповісти
У 1018 році не було ніякої росії
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27.06.2022 21:47 Відповісти
 
 