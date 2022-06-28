У Росії вперше за століття стався дефолт за зовнішнім боргом, – Bloomberg

У ніч на понеділок у Росії вперше з 1918 року стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Bloomberg.



Упродовж місяців країна знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі $100 млн до 27 травня, що вважається дефолтом в разі невиплати.



"Це ознака швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи", – зазначає агентство.

Водночас Bloomberg підкреслює, що дефолт поки що має символічний характер і мало що означає для росіян.

При цьому міністр фінансів Росії, пише агентство, назвав фарсом застосування в цьому випадку терміну "дефолт".

В РФ заявляють, що мають кошти для виплати. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу у розмірі $40 млрд у рублях, критикуючи "форс-мажорну" ситуацію з іноземною валютою, наголошуючи, що "її штучно створив Захід".