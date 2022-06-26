Країни G7 обіцяють продовжити надати фінансову та військову допомогу Україні
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Лідери країн G7 заявлять про надання нової фінансової, гуманітарної та військової підтримки Україні.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на чорновий варіант заяви цих країн із саміту в Баварії, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні, а також підтримувати її стільки, скільки це потрібно", – сказано в документі.
Bloomberg підкреслює, що це "формулювання важливе, оскільки члени G7 стурбовані затягуванням" війни. При цьому деякі країни, включно з Німеччиною та Францією, "натякнули, що вони можуть бути відкритішими для ідеї про припинення вогню шляхом переговорів".
У документі йдеться, що лідери G7 також розглядають можливість використання доходів від мит для підтримки України.
Зазначається, що раніше в G7 обговорили, як координувати дії боротьби з зростаючою інфляцією та запобігання рецесії, а також способи збереження "тиску на Росію".
Саміт G7 проходить у Баварії 26-28 червня.
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