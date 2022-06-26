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залізниця (730) Польща (2025)

Польща скасовує безкоштовний проїзд залізницею для українців

Новини БізнесЦензор Транспорт

pkp

Польська залізнична компанія PKP Intercity з 1 липня скасовує безкоштовний проїзд для громадян України.

Про це зазначається у повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Діючі правила видачі безкоштовних квитків для біженців з України діятимуть до четверга, 30 червня. Із п'ятниці, 1 липня, ці поїздки здійснюватимуться за загальними правилами, включеними до регламенту PKP Intercity", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що безкоштовний проїзд для громадян України у 2 класі поїздів економ-класу TLK та IC було запроваджено 26 лютого. До останніх чисел червня послугами PKP Intercity скористалися понад 2,3 млн громадян України.

Автор: Галина Ялівець
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все колись закінчується..і шара теж....
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27.06.2022 14:56 Відповісти
 
 