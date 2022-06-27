Росія знаходиться за кілька годин до дефолту, – Bloomberg

Росія знаходиться всього за кілька годин до свого першого за сторіччя дефолту. Так, 26 червня ввечері закінчується пільговий період приблизно на $100 млн пропущених виплат по облігаціях, заблокованих через санкції. Офіційної декларації не буде, і Росія вже оскаржує це призначення, але якщо інвестори не отримають гроші до встановленого терміну, вранці 27 червня відбудеться "випадок дефолту", згідно з документами облігацій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі це значною мірою символічний розвиток подій, враховуючи, що Росія вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм у більшості країн світу, пише видання.

Для Росії це стане першим іноземним дефолтом після того, як більшовики відмовилися від боргів царської епохи в 1918 році. На початку цього року країна була дуже близька до такого моменту, але зуміла його уникнути, змінивши методи оплати. Згодом цей альтернативний шлях був перекритий у травні – всього за кілька днів до виплати $100 млн – коли США закрили лазівку в санкціях, яка дозволяла американським інвесторам отримувати виплати за державними облігаціями.

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Тепер питання в тому, що станеться далі, оскільки ринки стикаються з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який має готовність і ресурси платити, але не може.

Основні рейтингові агенції зазвичай оприлюднюють декларацію дефолту, але санкції забороняють їм брати участь у російському бізнесі. Власники облігацій можуть об’єднатися, щоб зробити власну заяву, але вони, можливо, вважають за краще почекати, щоб стежити за війною в Україні та рівнем санкцій, щоб з’ясувати шанси повернути свої гроші або хоча б частину з них.

"Оголошення дефолту є символічною подією. Російський уряд вже втратив можливість випускати борг у доларах. Вже зараз Росія не може позичати у більшості зарубіжних країн", – сказав економіст дослідницького інституту Номура в Токіо Такахіде Кіучі.

Оскільки санкції проти російських органів влади, банків і фізичних осіб дедалі більше перекривають шляхи платежів, Росія стверджує, що виконала свої зобов’язання перед кредиторами, перерахувавши травневі платежі місцевому платіжному агенту, навіть якщо інвестори не мають власних коштів на рахунках.

На початку цього тижня були здійснені інші перекази в рублях, незважаючи на те, що облігації, про які йдеться, не дозволяють такий варіант оплати.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов назвав виправданням для зміни валюти "форс-мажор", назвавши ситуацію "фарсом". За словами юристів, які говорили з Bloomberg на початку цього місяця, юридичний аргумент форс-мажору історично не охоплював санкції.