Популярний шоколад Toblerone перестане називатися "швейцарським"

Із 2023 року виробництво відомого швейцарського шоколаду Toblerone перенесуть до Словаччини– на завод материнської компанії Mondelez International у Братиславі, де також виробляються інші відомі бренди, такі як Milka.

Цю інформацію підтвердили у Mondelez Europe, повідомляє SRF.

Як пише видання, на початку тижня працівників фабрики у швейцарському Берні попередили, що Toblerone з 2023 року буде вироблятися у Братиславі.

При цьому швейцарський завод закривати не будуть, у нього інвестують кілька десятків мільйонів євро для виробництва нуги і шоколадної пасти.

"Берн є важливою частиною нашої історії і він залишиться таким", – представниця Mondelez Europe Лівія Колміц.

Водночас Toblerone втратить статус "швейцарського" шоколаду. Відповідно до законодавства Швейцарії, продукт може позначатися лейблом "зроблено в Швейцарії" тільки в разі, якщо все виробництво розміщене в країні.