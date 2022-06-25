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Швейцарія (341) шоколад (55)

Популярний шоколад Toblerone перестане називатися "швейцарським"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

toblerone

Із 2023 року виробництво відомого швейцарського шоколаду Toblerone перенесуть до Словаччини– на завод материнської компанії Mondelez International у Братиславі, де також виробляються інші відомі бренди, такі як Milka.

Цю інформацію підтвердили у Mondelez Europe, повідомляє SRF.

Як пише видання, на початку тижня працівників фабрики у швейцарському Берні попередили, що Toblerone з 2023 року буде вироблятися у Братиславі.

При цьому швейцарський завод закривати не будуть, у нього інвестують кілька десятків мільйонів євро для виробництва нуги і шоколадної пасти.

"Берн є важливою частиною нашої історії і він залишиться таким", – представниця Mondelez Europe Лівія Колміц.

Водночас Toblerone втратить статус "швейцарського" шоколаду. Відповідно до законодавства Швейцарії, продукт може позначатися лейблом "зроблено в Швейцарії" тільки в разі, якщо все виробництво розміщене в країні.

Автор: Юлiя Недашківська
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Все равно куплю. Крутая вещь. Удобно сделана дозировка. Откусываешь вершину и сразу попадаешь в швейцарские горы с молочными коровами. Приятная компания.
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26.06.2022 09:14 Відповісти
А откусываешь белорусский шоколад - сразу попадаешь в бобруйск на армейское построение?)
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27.06.2022 09:14 Відповісти
 
 