Світовий товарообіг падає другий місяць поспіль, – WSJ

Глобальні торгові потоки у квітні різко знизилися порівняно з попереднім місяцем, у тому числі через викликані пандемією COVID-19 локдауни в Китаї, ослаблення споживчого попиту та військового вторгнення РФ в Україну.

Індикатор світового товарообігу, розроблений The Wall Street Journal, знизився на 2,1% з урахуванням сезонного коригування. При цьому у березні він опустився на 0,4%, передає Інтерфакс-Україна.

Скорочення торгових потоків відбулося через те, що війна РФ проти України призвела до порушення постачання широкого спектру ключових товарів. Тим часом політика "нульової терпимості" Китаю при боротьбі з коронавірусом призвела до припинення роботи підприємств у низці регіонів країни.

Одним із наслідків конфлікту також є брак кадрів: у 2021 році майже 15% екіпажів вантажних суден у світі складалися з росіян чи українців, зазначає WSJ.

Водночас індикатор світового товарообігу у квітні щодо того ж місяця 2021 року збільшився на 4,8%.

Організація економічного співробітництва та розвитку у червні опублікувала прогноз, згідно з яким торгові потоки зростуть на 5% цього року, що вдвічі менше за темпи зростання, зареєстровані у 2021 році.

Для розрахунку попереднього показника WSJ використовує дані із восьми країн шести регіонів світу. У сукупності на ці країни у 2019 році припадало 39,1% світового експорту товарів у вартісному вираженні, згідно з даними Світової організації торгівлі. Для обліку інших країн WSJ застосовує коефіцієнти масштабування, з розміру частки кожного регіону.

Раніше повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання глобальної економіки в 2022 році до 2,9% з 3,5%, яке очікувалося у березні, зокрема через посилення інфляції.