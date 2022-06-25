Lufthansa влітку скасує більше 3000 рейсів через дефіцит співробітників

Deutsche Lufthansa AG скасує загалом близько 3,1 тис. рейсів у літні місяці через брак співробітників через пандемію COVID-19.

Авіакомпанія оголосила, що в липні та серпні буде скасовано 2,2 тис. рейсів як усередині Німеччини, так і по всій Європі. У поточному місяці було скасовано 900 рейсів, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що європейські авіакомпанії не справляються з потоком туристів, який різко збільшився цього літа після зняття карантинних обмежень, зазначає агентство Bloomberg. Незважаючи на те, що нові штами COVID-19 є менш небезпечними в порівнянні з попередніми, захворюваність залишається високою й авіакомпаніям не вистачає співробітників.

Ситуацію в галузі посилюють трудові конфлікти в таких компаніях, як Ryanair Holdings Plc та British Airways, співробітники яких вимагають підвищення заробітної плати в умовах високої інфляції.

Співробітники Ryanair в Італії, Франції, Португалії та Бельгії розпочали страйк, а службовці British Airways загрожують аналогічним кроком, якщо проблему підвищення зарплат не буде вирішено.

Згідно з прогнозом Lufthansa, у 2022 році провізні ємності, що задіяні авіакомпанією, становитимуть близько 75% від рівня допандемійного 2019 року.