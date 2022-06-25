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Новини Фінанси
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Німеччина (1678) МВФ (1640) Мінфін (2675) грант (222)

Україна отримає від Німеччини грант в 1 мільярд євро

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шольц

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер 24 червня підписали Угоду між урядами двох країн про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.

Гроші будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

Марченко подякував німецькому колезі та висловив сподівання, що кошти надійдуть в Україну уже найближчим часом.

"Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від уряду ФРН", – зазначив він.

У квітні МВФ ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
То шо, німці скоро нашими найкращими друзями стануть ?
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25.06.2022 17:08
+1
Шольц это Шольц👍
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25.06.2022 21:32
+1
Zеленскому на шашлики
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26.06.2022 10:46
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То шо, німці скоро нашими найкращими друзями стануть ?
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25.06.2022 17:08 Відповісти
Вони як досвідчена дівка легкої поведінки, - розуміють тільки мову грошей. Тим більше ЗЕлупа іще кілька років назад казавс щось там про Україну як героїню німецьких порно-фільмів.
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26.06.2022 08:51 Відповісти
Це був виступ у Юрмалі, 2016 р.
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26.06.2022 12:38 Відповісти
Шольц это Шольц👍
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25.06.2022 21:32 Відповісти
прізвище на ШО починається
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26.06.2022 18:43 Відповісти
Zеленскому на шашлики
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26.06.2022 10:46 Відповісти
Если эти деньги будут даны нам оружием это будет хорошо. Иначе все это бесполезно. Рашисты уничтожают нашего имущества в десятки раз больше чем Европа нам дает помощи
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26.06.2022 16:05 Відповісти
зброя приорітет #1
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26.06.2022 16:09 Відповісти
Ммм, очередные кредиты. Походу мои праправнуки за них будут деньги отдавать.
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26.06.2022 18:24 Відповісти
Розпилять на зарплати різним бюджетникам, в кожного другого бронь - 'виконує важливу державницьку функцію ', або 'героїчним медикам' де в кожного купа довідок від плоскостопості до інфаркта. Така реальність.
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26.06.2022 18:44 Відповісти
За результатами опитування 1050 компаній-членів Німецько-російської зовнішньоторговельної палати, лише чотири відсотки фірм ФРН готові повністю залишити російський ринок.
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27.06.2022 00:51 Відповісти
 
 